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      6 действенных советов, как легко освежить интерьер ванной

      42 Читати новину українською
      Как освежить интерьер ванной
      Как освежить интерьер ванной / unsplash.com

      Весна – прекрасное время, чтобы освежить интерьер помещения и касается это не только спальни или гостиной, но и ванной комнаты.

      Недвижимость 24 собрала топ-6 практических советов, как изменить интерьер в ванной комнате без радикальных ремонтных работ.

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      Поменяйте коврики

      Кажется, что коврик в ванной – это совсем незначительный элемент декора, но он способен полностью изменить вид интерьера.

      Иногда достаточно приобрести новый коврик или поменять шторку в душе, чтобы комната заиграла новыми красками.

      дизайн інтер'єр ванна кімната

      Поменяйте плитку на паркет

      Хотя деревянный пол или паркет выглядит не самым практичным покрытием для ванной комнаты, зато уюта оно однозначно добавляет.

      Кроме того, на сегодня есть много вариантов паркетной доски, которые обрабатывают специальными защитными растворами, которые обеспечивают их водостойкость и прочность независимо от влажности или температуры.

      інтерєр дизайн ванна кімната
      Деревянный пол придаст уюта // hm.com

      Обновите оформление

      Обоями в ванной сейчас никого не удивишь. Тем более, что выбор водостойкой отделки позволяет экспериментировать с ними на любой вкус или кошелек.

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      Водостойкие обои в ванной – замечательные альтернатива плитке

      Зеркала

      Одно большое зеркало в ванной можно заменить на несколько меньших по размерам. Это позволит как минимум визуально расширить пространство помещения.

      С формой, размерами и расположением можно экспериментировать, как Вам заблагорассудится.

      ванна дзеркало дизайн інтерєр
      Зеркал в ванной может быть несколько // leroymerlin.ua

      Добавьте зелени

      Кто сказал, что санузел не место для растений? Вазоны, комнатные растения или целые цветочные композиции здесь можно расставить, как и в любой другой комнате.

      Ко всему они будут служить естественными очистителями воздуха.

      ванна дизайн інтерєр
      Растения в ванной – природные освежители воздуха

      Новый текстиль

      Махровые полотенца или ваш любимый мягкий домашний халат помогут создать уютную и теплую атмосферу, превратив ванную в любимое место в квартире. Текстиль для ванной может служить не только по прямому назначению, но и стать незаменимым дополнением интерьера.

      рушники текстиль ванна дизайн інтерєр
      Новый текстиль для ванной способен освежить интерьер

      Проверьте, не допускаете ли вы 5 самых распространенных ошибок, которые создают беспорядок в квартире.

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      Теги: Идеи для интерьера Дизайн Декор и дом Советы Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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