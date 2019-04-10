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      6 дієвих порад, як легко освіжити інтер'єр ванної

      170 Читать новость на русском
      Як освіжити інтер'єр ванної
      Як освіжити інтер'єр ванної / unsplash.com

      Весна – чудовий час, аби освіжити інтер'єр помешкання і стосується це не лише спальні чи вітальні, але й ванної кімнати.

      Нерухомість 24 зібрала топ-6 практичних порад, як змінити інтер'єр у ванній кімнаті без радикальних ремонтних робіт.

      Читайте також: Як бюджетно облаштувати квартиру в стилі хюге у звичайній хрущовці: поради дизайнера

      Змініть килимки

      Здається, що килимок у ванній – це зовсім незначний елемент декору, але він здатен повністю змінити вигляд інтер'єру.

      Іноді достатньо придбати новий килимок чи поміняти шторку у душі, аби кімната заграла новими барвами.

      дизайн інтер'єр ванна кімната

      Змініть плитку на паркет

      Хоча дерев'яна підлога чи паркет виглядає не найбільш практичним покриттям для ванної кімнати, зате затишку воно однозначно додає.

      Крім того, на сьогодні є чимало варіантів паркетної дошки, які обробляють спеціальними захисними розчинами, які забезпечують їхню водостійкість та витривалість незалежно від вологості чи температури.

      інтерєр дизайн ванна кімната
      Дерев'яна підлога додасть затишку//hm.com

      Оновіть оздоблення

      Шпалерами у ванній зараз нікого не здивуєш. Тим більше, що вибір водостійкого оздоблення дозволяє експериментувати з ними на будь-який смак чи гаманець.

      шпалери ванна інтерєр дизайн
      Водостійкі шпалери у ванній – чудові альтернатива плитці

      Дзеркала

      Одне велике дзеркало у ванній можна замінити на кілька менших за розмірами. Це дозволить щонайменше візуально розширити простір приміщення.

      З формою, розмірами та розташуванням можна експериментувати, як Вам заманеться.

      ванна дзеркало дизайн інтерєр
      Дзеркал у ванній може бути декілька//leroymerlin.ua

      Додайте зелені

      Хто сказав, що санвузол не місце для рослин? Вазони, кімнатні рослини чи цілі квіткові композиції тут можна розставити, як і в будь-якій іншій кімнаті.

      До всього вони служитимуть природніми очисниками повітря.

      ванна дизайн інтерєр
      Рослини у ванній – природні освіжувачі повітря

      Новий текстиль

      Махрові рушники чи ваш улюблений м'який хатній халат допоможуть створити затишну та теплу атмосферу, перетворивши ванну на улюблене місце в квартирі. Текстиль для ванної може служити не лише за прямим призначенням, але й стати незамінним доповненням інтер'єру.

      рушники текстиль ванна дизайн інтерєр
      Новий тектиль для ванної здатен неабияк освіжити інтер'єр

      Перевірте, чи ви не припускаєтесь 5 найпоширеніших помилок, які створюють безлад у квартирі.

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      Теги: Поради Декор і дім Дизайн Ідеї для інтер'єру Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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