6 июня школьники будут сдавать ВНО по истории Украины
В среду, 6 июня, основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года продолжится проведением тестирования по истории Украины. Для участия в тестировании зарегистрированы почти 169 тысяч человек.
Об этом информирует Освіта.ua.
Проведение теста начнется в 11:00. Вход в пункты тестирования продлится до 10.50.
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Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.
Тест внешнего независимого оценивания по истории Украины состоит из заданий четырех форм. Общее количество заданий теста по истории Украины – 60, на выполнение которых участникам будет отведено 150 минут.
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Результат выполнения задач №1-30 ( "История Украины ХХ - начала XXI века") по выбору выпускника может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по истории Украины. Результат выполнения задач всего теста будет использоваться во время приема в учреждения высшего образования.
Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по истории Украины, правильно выполнив все задания №1-30, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация, равна 47 баллам.
Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы – 94 балла.
Сертификационная работа содержит задания различных форм:
- с выбором одного правильного ответа (№ 1-23, 31-53) ответы на них нужно обозначить в бланке А;
- на установление соответствия ( "логические пары") (№ 24-26, 54-56) ответы на них нужно обозначить в бланке А;
- на установление правильной последовательности (№ 27, 28, 57, 58); ответы на них нужно обозначить в бланке А;
- с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (№ 29, 30, 59, 60); ответы на них нужно обозначить в бланке А.
Нынешняя кампания внешнего независимого оценивания качества образования стартовала по математике, которую сдавали 22 мая, и продлится до 14 июля.
23 мая Украинский Центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы тестирования по математике. Всего в 2018 году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрированы 335 843 человека. В прошлом году для участия в тестировании были зарегистрированы 240 881 человек.