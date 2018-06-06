6 июня школьники будут сдавать ВНО по истории Украины

В среду, 6 июня, основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года продолжится проведением тестирования по истории Украины. Для участия в тестировании зарегистрированы почти 169 тысяч человек.

Об этом информирует Освіта.ua.

Проведение теста начнется в 11:00. Вход в пункты тестирования продлится до 10.50.

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Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.

Тест внешнего независимого оценивания по истории Украины состоит из заданий четырех форм. Общее количество заданий теста по истории Украины – 60, на выполнение которых участникам будет отведено 150 минут.

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Результат выполнения задач №1-30 ( "История Украины ХХ - начала XXI века") по выбору выпускника может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по истории Украины. Результат выполнения задач всего теста будет использоваться во время приема в учреждения высшего образования.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по истории Украины, правильно выполнив все задания №1-30, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация, равна 47 баллам.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы – 94 балла.

Сертификационная работа содержит задания различных форм: