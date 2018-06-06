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6 червня школярі складатимуть ЗНО з історії України

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ЗНО з історії України
ЗНО з історії України / dyvys.info

У середу, 6 червня, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року продовжиться проведенням тестування з історії України. Для участі у тестуванні зареєстровано майже 169 тисяч осіб.

Про це інформує Освіта.ua.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50.

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Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України складається із завдань чотирьох форм. Загальна кількість завдань тесту з історії України – 60, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.

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Результат виконання завдань №1-30 ("Історія України ХХ – початку ХХІ століття") за вибором випускника може бути зарахований як державна підсумкова атестація з історії України. Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до закладів вищої освіти.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з історії України, правильно виконавши всі завдання №1-30, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 47 балам.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи – 94 бали.

Сертифікаційна робота містить завдання різних форм:

  • з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–23, 31-53); відповіді на них потрібно позначити у бланку А;
  • на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 24–26, 54–56); відповіді на них потрібно позначити у бланку А;
  • на встановлення правильної послідовності (№ 27, 28, 57, 58); відповіді на них потрібно позначити у бланку А;
  • з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (№ 29, 30, 59, 60); відповіді на них потрібно позначити у бланку А.

Цьогорічна кампанія зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти стартувала з математики, котру складали 22 травня, і триватиме до 14 липня.

23 травня Український Центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді тестування з математики. Загалом у 2018 році для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 335 843 особи. Торік для участі в тестуванні було зареєстровано 240 881 особу.

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
Джерело: 24 Канал
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