6 военных ранены на Донбассе: оккупанты продолжают бить по позициям ВСУ

Шестеро украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов оккупантов. На протяжении текущих суток вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В штабе ООС сообщили, что украинская сторона, на одном из участков, сегодня дважды просила "тишины" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но продолжали вести огонь из автоматических гранатометов.

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Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. 2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

неподалеку от Березового – из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

возле Талаковки – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Гладосово.

Важно! Вечером 18 ноября войска агрессора с территории России атаковали позиции украинских военных вблизи села Сизое, которое расположено рядом с украинско-российской границей. В частности, враг с помощью беспилотника сбросил на позиции 46-й десантно-штурмовой бригады боевую гранату. В результате атаки украинский военный получил серьезные осколочные ранения спины. За его жизнь борются медики.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала