6 військових поранено на Донбасі: окупанти продовжують гатити по позиціях ЗСУ

Шестеро українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів окупантів. Впродовж поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню.

У штабі ООС повідомили, що українська сторона, на одній із ділянок, сьогодні двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів.

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Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. 2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":

неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів;

біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосового.

Важливо! Ввечері 18 листопада війська агресора з території Росії атакували позиції українських військових поблизу села Сизе, що розташоване поряд з українсько-російським кордоном. Зокрема, ворог за допомогою безпілотника скинув на позиції 46-ої десантно-штурмової бригади бойову гранату. Внаслідок атаки український військовий отримав серйозні осколкові поранення спини. За його життя боряться медики.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу