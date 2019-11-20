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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      6 військових поранено на Донбасі: окупанти продовжують гатити по позиціях ЗСУ

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      Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових / mil.gov.ua

      Шестеро українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів окупантів. Впродовж поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню.

      У штабі ООС повідомили, що українська сторона, на одній із ділянок, сьогодні двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів.

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      Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. 2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":

      • неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
      • біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосового.

      Важливо! Ввечері 18 листопада війська агресора з території Росії атакували позиції українських військових поблизу села Сизе, що розташоване поряд з українсько-російським кордоном. Зокрема, ворог за допомогою безпілотника скинув на позиції 46-ої десантно-штурмової бригади бойову гранату. Внаслідок атаки український військовий отримав серйозні осколкові поранення спини. За його життя боряться медики.


      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Постраждалі Збройні сили України
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