Украине нужно пригласить к себе Папу Римского. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что пусть понтифик посмотрит на Херсон, Николаевскую область, Харьков, где совершили преступления оккупанты.
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Много святого, но и много человеческого
Давидюк уверен, что в Папе очень много святого, но очень много человеческого. И человеческое побеждает политическое и бизнесовое.
У нас почему-то боятся, когда он приедет в Украину, может что-то не то сказать. А еще он заявлял, что посетит Украину при условии, если отправится и в Москву. Так пусть едет. Но и пусть сначала увидит то зло, которое совершили россияне в Украине,
– подчеркнул он.
Политолог предположил тогда в понтифике, как в человеке, обязательно что-то изменится и больше он не будет пытаться "примирить" Украину и страну-агрессора.
Политолог о влиянии на Папу Римского со стороны России: смотрите видео
Нужно больше информировать Папу
Он считает, что в Украине среди русских попов очень много граждан России и представителей ФСБ. Также слишком много российских шпионов среди кардиналов, которых страна-агрессор подкупает.
Как отметил Давидюк, они ходят вокруг Папы и убеждают его, что нужно говорить о "мире". А Папа Римский – очень порядочный человек, хоть и антиамериканист, и иногда он подвергается российскому влиянию.
А также он иногда с утра посчитает, сколько денег в банке Ватикана и ему становится больно от того, что нужно будет работать против России. И именно поэтому появляются такие пиар-акции,
– подчеркнул собеседник.
Поэтому Украине нужно больше информировать Папу, по мнению Давидюка, – о жертвах, об убийствах, изнасилованиях, чтобы он точно понимал, с кем он "партнерится".
"В свое время против таких, как Путин совершали крестовые походы, а не помогали им совершать беспредел на действительно святых территориях", – резюмировал Николай Давидюк.
Больше о Крестном шествии в Ватикане 7 апреля
- В Страстную пятницу по григорианскому стилю в Риме состоялось Крестное шествие. В Ватикане решили "объединить" в нем подростков из Украины и страны-агрессора. Парень из Мариуполя, который после оккупации города русскими, был вынужден уехать за границу, шел рядом с гражданином России. Тот рассказал, что "испытывает вину за происходящее". А также сообщил, что его брат погиб в этой войне, а отец и дедушка пропали без вести.
- Напомним, что в прошлом году во время Крестного шествия также была попытка "примирить" украинцев и россиян. Однако она была подвергнута критике.
- Украина выразила свое возмущение на этот счет в лице спикера МИД Олег Николенко. Он отметил, что Киев разочарован тем, что Ватикан снова проигнорировал аргументы Украины и снова совершил оскорбительный для нее жест.
- Николенко подчеркнул, что Украина благодарна понтифику за заботу об Украине и украинцах. Однако, предоставив слово парню из уничтоженного русскими Мариуполя, и россиянину, потерявшему родственников на войне, Ватикан нивелировал страдания подростка, город которого уничтожили, и подростка, потерявшего тех, кто уничтожал.
- Представитель МИД надеется, что Ватикан в дальнейшем будет придерживаться принципов справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине.