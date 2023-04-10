Україні потрібно запросити до себе Папу Римського. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що нехай понтифік подивиться Херсон, Миколаївську область, Харків, де вчинили злочини окупанти.
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Багато святого, але й багато людського
Давидюк впевнений, що в Папі дуже багато святого, але й дуже багато людського. І людське перемагає політичне і бізнесове.
У нас чомусь бояться, коли він приїде до України, то може щось не те сказати. А ще він заявляв, що відвідає Україну за умови, якщо також відправиться й до Москви. То нехай їде. Але і нехай спочатку побачить те зло, яке скоїли росіяни в Україні,
– наголосив він.
Політолог припустив, тоді в понтифіку, як в людині обов'язково щось зміниться і більше він не буде намагатися "примирити" Україну і країну-агресорку.
Політолог про вплив на Папу Римського з боку Росії: дивіться відео
Потрібно більше інформувати Папу
Він відзначив, що в Україні серед російських попів дуже багато громадян Росії і представників ФСБ. Так само надто багато російських шпигунів серед кардиналів, яких країна-агресорка підкуповує.
Як відзначив Давидюк, вони ходять навколо Папи і переконують його, що потрібно говорити про "мир". А Папа Римський – дуже порядна людина, хоч і антиамериканіст, і інколи він піддається на російський вплив.
А також він інколи зранку порахує, скільки грошей в банку Ватикану і йому боляче стає, що потрібно буде працювати проти Росії. І саме тому з'являються такі піар-акції,
– підкреслив співрозмовник.
Тому Україні потрібно більше інформувати Папу, на думку Давидюка, – про жертви, про вбивства, зґвалтування, щоб він точно розумів, з ким він "партнериться".
"Свого часу проти таких, як Путін робили хрестові походи, а не допомагали їм правити безчинства на дійсно святих територіях", – резюмував Микола Давидюк.
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- У Страсну п'ятницю за григоріанським стилем в Римі відбулась Хресна хода. У Ватикані вирішили "об'єднати" в ній підлітків з України та країни-агресорки. Хлопець з Маріуполя, який після окупації міста росіянами, був змушений виїхати за кордон, йшов поряд з громадянином Росії. Він розповів, що "відчуває провину за те, що відбувається". А також повідомив, що його брат загинув у цій війні, а батько і дідусь зникли безвісти.
- Нагадаємо, що минулого року під час Хресної ходи також була спроба "примирити" українців та росіян. Проте вона була піддана критиці.
- Україна висловила своє обурення з цього приводу в особі речника МЗС Олег Ніколенко. Він зазначив, що Київ розчарований тим, що Ватикан знову проігнорував аргументи України і знову вчинив образливий для неї жест.
- Ніколенко підкреслив, що Україна вдячна понтифіку за турботу про Україну та українців. Однак, надавши слово хлопцю зі знищеного росіянами Маріуполя, та росіянину, який втратив родичів на війні, Ватикан знівелював страждання підлітка, місто якої знищили, та підлітка, який втратив тих, хто знищував.
- Речник МЗС сподівається, що Ватикан надалі буде дотримуватися принципів справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні.