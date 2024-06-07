7 бригада ССО и 4 бригада НГУ получили от киевлян 25 грузовиков и более 500 дронов, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал двум воинским подразделениям грузовики и беспилотники, которые приобрели за счет столичной громады.. Общая стоимость авто более 39,5 миллиона гривен.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале. Он напомнил, что с начала полномасштабной войны из бюджета Киева было выделено более 500 миллионов гривен для бригады "Рубеж".

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Сегодня передали бойцам 7-й отдельной бригады Сил специальных операций 25 грузовых автомобилей ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили их на деньги, выделенные военным из бюджета столицы. Общая стоимость авто – более 39,5 миллиона гривен. Также от громады Киева бойцам 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины передали еще 500 fpv-дронов и 3 украинских БПЛА "Лелека", предназначенных для ведения разведки. Защитники закупили их за средства, выделенные из бюджета столицы. Это 25 миллионов гривен,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в целом на оснащение 7 бригады ССО Киев недавно направил 50 миллионов гривен.

Для бригады "Рубеж", по словам Кличко, от начала полномасштабной войны из бюджета Киева было выделено более 500 миллионов гривен.

На эти средства бойцы раньше закупили и отправили на фронт более 1500 БПЛА. А также – системы РЭБ, сотни радиостанций, автомобили и прочее. Еще в качестве благотворительной помощи передавали 4-й бригаде сотни БПЛА, системы РЭБ, прицелы ночного видения, средства защиты. Город и дальше будет делать все, чтобы помогать всем нашим защитникам и приближать победу!,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко передал от общины столицы 38 новых авто и партию дронов бойцам 92 бригады ВСУ, которые защищают Харьковскую область.

Также сообщалось, что помощь от киевлян получила 112 бригада ТрО Киева – более 800 дронов. Кроме того, Кличко проинформировал о выделении из бюджета города дополнительных 150 миллионов гривен на оснащение 112 бригады.