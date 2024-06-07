Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. Він нагадав, що від початку повномасштабної війни з бюджету Києва було виділено понад 500 мільйонів гривень для бригади "Рубіж".

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Сьогодні передали бійцям 7-ї окремої бригади Сил спеціальних операцій 25 вантажних автомобілів ISUZU PICK UP (D-MAX). Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету столиці. Загальна вартість авто – понад 39,5 мільйонів гривень. Також від громади Києва бійцям 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України передали ще 500 fpv-дронів та 3 українських БПЛА "Лелека", призначених для ведення розвідки. Захисники закупили їх за кошти, виділені з бюджету столиці. Це 25 мільйонів гривень,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що загалом на оснащення 7 бригади ССО Київ нещодавно спрямував 50 мільйонів гривень.

Для бригади "Рубіж", за словами Кличка, від початку повномасштабної війни з бюджету Києва було виділено понад 500 мільйонів гривень.

На ці кошти бійці раніше закупили та відправили на фронт понад 1500 БПЛА. А також – системи РЕБ, сотні радіостанцій, автівки та інше. Ще в якості благодійної допомоги передавали 4-й бригаді сотні БПЛА, системи РЕБ, приціли нічного бачення, засоби захисту. Місто й надалі робитиме все, щоб допомагати всім нашим захисникам та наближати Перемогу!,

– наголосив Віталій Кличко.

Раніше Кличко передав від громади столиці 38 нових авто та партію дронів бійцям 92 бригади ЗСУ, які захищають Харківщину.

Також повідомлялося, що допомогу від киян отримала 112 бригада ТрО Києва – понад 800 дронів. Крім того, Кличко поінформував про виділення з бюджету міста додаткових 150 мільйонів гривень на оснащення 112 бригади.