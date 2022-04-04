7 человек погибли из-за обстрела россиянами Очакова, еще 20 – ранены

Россияне 3 апреля атаковали Очаков и Николаев. В результате вражеских обстрелов погибли 7 жителей Очакова, еще 20 получили ранения.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрелов повреждены жилые дома местных людей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры.

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Есть много жертв в результате обстрела Очакова и Николаева

По информации следствия, 3 апреля вооруженные силы России атаковали города Очаков и Николаев.

В результате вражеских обстрелов 7 жителей Очакова погибли, еще 20 – получили ранения. В Николаеве погиб 1 человек, а 14 получили ранения, среди них есть ребенок.

Правоохранители открыли дело

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начали досудебное расследование по уголовным производствам. Дела открыли по статьям о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что 3 апреля россияне обстреляли гинекологическое отделение одной из больниц города. К счастью, ни медики, ни пациенты в результате атаки захватчиков не пострадали.

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