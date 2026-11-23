Силы обороны Украины и СБУ у ливийского порта Бенгази уничтожили российский корвет "Меркурий" и поразили судно MV ANGARA. Вместе с боевым кораблем на дно пошел палубный вертолет Ка-27.

Об этом 23 ноября сообщили в СБУ.

Как был поражен российский корвет "Меркурий"

Для проведения операции военные задействовали семь беспилотных катеров отечественного производства. Их доставили в указанный район и спустили на воду со специального "корабля-носителя".

Корабли противника пытались противодействовать атаке с воздуха, с воды и с суши. Несмотря на плотный огонь, беспилотники благополучно преодолели оборону и достигли поставленных целей.

Что известно об уничтоженном корабле и сухогрузе

Уничтоженный многоцелевой корвет "Меркурий" проекта 20380 имел бортовой номер 734. Корабль вошел в состав Черноморского флота России в 2023 году, став одним из новейших судов на вооружении противника.

Судно не спасло даже то, что оно пыталось укрыться в порту. Корвет регулярно привлекался к охране морских конвоев и сопровождению транспортов с военной техникой.

Второй подтвержденной целью стал подпадающий под санкции российский сухогруз MV ANGARA (IMO 9179842). Его оккупанты регулярно задействовали для обеспечения военной логистики в рамках рейсов так называемых "Сирийского" и "Ливийского экспрессов".

Реакция руководства государства на дальний удар

Поражение вражеских кораблей подтвердил Владимир Зеленский, отметив высокую результативность выполненной морской операции.

Несмотря на все попытки противника противодействовать, был потоплен российский корвет "Меркурий", и это один из самых новых их кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году. Вместе с корветом был уничтожен также и боевой вертолет Ка-27,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские силы детально спланировали каждый этап этой операции и полностью достигли поставленных целей.

Продолжаем операции в определенных акваториях. Отвечаем России на агрессию. Развиваем украинское вооружение,

– подытожил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о поражении российского ракетного корабля "Наро-Фоминск" в Финском заливе Балтийского моря.