Про це 23 листопада повідомили в СБУ.

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Як уразили російський корвет "Меркурій"

Для проведення операції військові застосували сім безекіпажних катерів вітчизняного виробництва. Їх доправили до визначеного району та спустили на воду зі спеціального "материнського судна".

Судна противника намагалися протидіяти атаці з повітря, води й суходолу. Попри щільний вогонь, безпілотники безпечно подолали оборону й досягли визначених цілей.

Що відомо про знищений корабель та суховантаж

Знищений багатоцільовий корвет "Меркурій" проєкту 20380 мав бортовий номер 734. Корабель увійшов до складу Чорноморського флоту Росії у 2023 році, ставши одним із найновіших бортів на озброєнні противника.

Судну не допомогло навіть те, що воно намагалося сховатися в порту. Корвет регулярно залучали до охорони морських конвоїв та супроводу транспортів із військовою технікою.

Другою підтвердженою мішенню став підсанкційний російський суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842). Його окупанти регулярно задіювали для забезпечення військової логістики в межах рейсів так званих "Сирійського" та "Лівійського експресів".

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Реакція керівництва держави на далекобійний удар

Ураження ворожих кораблів підтвердив Володимир Зеленський, відзначивши високу результативність виконаного морського завдання.

Попри всі намагання ворога протидіяти, був затоплений російський корвет "Меркурій", і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році. Разом із корветом був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27– наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські сили детально спланували кожен етап цієї операції та повністю досягли поставлених цілей.

Продовжуємо операції у визначених акваторіях. Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю– підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про ураження російського ракетного корабля "Наро-Фомінськ" у Фінській затоці Балтійського моря.