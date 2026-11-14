В Естонії розкрили деталі удару України по ракетному кораблю Росії у Балтійському морі

Подробиці операції під час брифінгу Міністерства оборони Естонії оприлюднив полковник Арон Калмус, передає мовник ERR. За його словами, військові зафіксували точну кількість безпілотників, які поцілили в борт Балтійського флоту неподалік острова Гогланд.

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Що сталося з російським кораблем

Офіцер пояснив, що влучання були абсолютно невипадковими, адже в судно влучила значна кількість дронів.

У нього поцілила значна кількість дронів. Ми також досить точно знаємо, скільки їх влучило. Я не буду вдаватися в подробиці, оскільки не хочу надто полегшувати завдання протилежній стороні, розкриваючи, що саме ми бачимо і як. Але в нього влучило більше ніж один – що Збройні сили вважали б випадком; більше ніж два – що Збройні сили вважали б збігом; і більше ніж три – що Збройні сили вважали б закономірністю– зазначив полковник.

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Через серйозні пошкодження на корветі спалахнули пожежі, а серед екіпажу є загиблі та поранені.

Куди припав удар: дивіться на карті

Спершу "Наро-Фомінськ" намагався дістатися Санкт-Петербурга самостійно, проте згодом зупинився через неможливість продовжувати рух власним ходом. Російському командуванню довелося терміново відправляти додаткове судно супроводу, разом із яким пошкоджений борт попрямував на ремонт.

Калмус підкреслив, що корвет проєкту 21631 "Буян-М" взагалі не призначений для протиповітряної оборони. Його головне завдання полягає в ескортуванні та завданні далекобійних ударів крилатими ракетами "Калібр" і протикорабельними "Онікс", тому судно виявилося беззахисним перед атакою безпілотників.

Враховуючи те, що Усть-Луга фактично є другим за величиною портом Росії, це, безумовно, вплине на весь російський експорт, що рухається через Балтійське море– також сказав Калмус.

Під час нальоту українські дрони на кілька хвилин опинилися в повітряному просторі південно-східної Естонії та над Фінською затокою. Естонські сили оборони не збивали апарати, оскільки вони рухалися надто близько до кордону. Військові діяли максимально обережно, щоб уламки цілей чи ракети ППО не впали на російську територію та не спричинили ескалацію.

Раніше у Службі безпеки України повідомляли, що атаку на корабель здійснили в межах операції, під час якої Сили оборони уразили нафтові об'єкти у порту "Усть-Луга". Крім того, факт українського удару неподалік свого узбережжя офіційно підтвердили у Фінляндії.