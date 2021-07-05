7 лет освобождения Славянска и Краматорска: как все происходило

Прошло 7 лет с тех пор, как украинские военные освободили от пророссийских боевиков Славянск и Краматорск. Стратегически важные для Украины города были под вражеской оккупацией 84 дня.

С тех пор ежегодно 5 июля жители освобожденных городов вместе со всей Украиной отмечают этот важный день. Все, что нужно знать об этой важной для страны годовщине, – читайте в материале 24 канала.

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Оккупация Славянска

12 апреля 2014 года боевики самопровозглашенной ДНР и представители местного криминала, которые вошли в состав российских отрядов, вторглись в здание Славянского городского отдела МВД Украины и местного отдела СБУ.

Террористы использовали дымовые шашки и слезоточивый газ, а также стреляли в воздух.

Из милицейского участка они забрали 20 автоматов и 400 пистолетов Макарова.

После этого террорист и преступник Вячеслав Пономарев провозгласил себя мэром Славянска.

На утро следующего дня диверсанты контролировали все выезды из города.

Захват Славянска боевиками: смотрите видео

В Славянске начался настоящий террор над местным населением. Тех, кто разговаривал на украинском, брали в плен и пытали. Боевики обстреливали жилые кварталы, устраивали провокации, чтобы враждебно настроить мирных людей против украинской армии. В городе отключили электро- и водоснабжение, ввели комендантский час. Магазины опустели, а в банкоматах закончились деньги. Процветало мародерство.

Захват Краматорска

По подобному сценарию произошел захват Краматорска.

12 апреля вооруженные террористы штурмовали городской отдел милиции и через несколько часов захватили его.

и через несколько часов захватили его. Пока перед райотделом местные жители скандировали "Украина!", к сепаратистам прибыло подкрепление из Славянска.

После этого город полностью перешел под контроль пророссийских наемников.

Через несколько дней подразделения украинского спецназа освободили военный аэродром в Краматорске и взяли в плен несколько террористов.

Начало Антитеррористической операции

13 апреля 2014 года украинский парламент объявил о начале Антитеррористической операции. Первыми освобождать Славянск выехали спецназовцы СБУ "Альфа", однако под Семеновкой они попали в засаду боевиков. После провала операции СНБО объявил широкомасштабную АТО с привлечением войск ВСУ. Украинские силы смогли установить контроль над горой Карачун, на которой расположена телебашня.



Украинские военные возле Славянска / Фото obozrevatel

Между тем в Женеве 17 апреля состоялись четырехсторонние переговоры по урегулированию вооруженного конфликта между Россией и Украиной. ЕС и США призвали стороны прекратить огонь, однако самопровозглашённый мэр Пономарев заявил, что "на переговоры с хунтой они не пойдут, а будут стоять, пока не пройдут референдумы".

Освобождение украинских городов от оккупантов

В начале июля украинские силы начали активно наступать на позиции террористов.

В ночь на 5 июля боевики бежали из Славянска , выехав по полевым дорогам в Краматорск.

, выехав по полевым дорогам в Краматорск. Утром в город зашли украинские военные и установили над горсоветом Славянска государственный флаг.

В тот же день из-за поражения в Славянске боевики покинули и Краматорск , после чего его заняли украинские войска.

, после чего его заняли украинские войска. Кроме Славянска и Краматорска, в июле 2014 года украинские военные освободили также Константиновку, Дружковку и Бахмут.

Освобождение Славянска от вражеских оккупантов: смотрите видео