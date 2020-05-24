7 самых красивых станций метро в мире: интересные фото

Пандемия коронавируса заставила почувствовать важность общественного транспорта и метро. Но уже с 25 мая украинское метро снова заработает! 24 канал сделал подборку самых красивых станций метро со всего мира.

Метро – это вид транспорта, фактически вариант железной дороги, но с более быстрыми поездами. Линии метро прокладывают отдельно от уличного транспорта, чаще всего в тоннелях. О самых красивых станциях метро – рассказывает 24 канал.

Важно Метро в Украине заработает с 25 мая: последние новости

"Электрозаводская" станция в Москве

Ее открыли 15 мая 1944 года. А название дали по Московскому электрозаводу имени Куйбышева. "Электрозаводская" станция – является памятником культурного наследия. Также у этой станции нет путевого развития.

Станция метро "Толедо" в Неаполе

"Электрозаводская" станция / Фото: cameralabs.org

Станцию "Толедо" открыли в сентябре 2012 года. Глубина составляет 50 метров, и она является самой глубокой станцией метрополитена в Неаполе.

"Толедо" была признана самой красивой станцией в Европе. Этот проект принадлежит испанскому архитектору Оскару Тускетсу, а также двум художникам: Уильяму Кентриджу и Роберту Уилсону.

Станция метро "Родхусет" в Швеции

"Толедо" – самая красивая станция в Европе / Фото: cameralabs.org

Станция метро "Родхусет" в Стокгольме начала функционировать 31 августа 1975 года. Ее назвали в честь городской ратуши, здание которой находится на поверхности.

"Родхусет" представляет собой пример органической архитектуры и оформлена в стиле поп-арт с композициями корзин и дров в стене, а также художественными элементами в виде ботинок, которые свисают с потолка.



Станция "Родхусет" в Стокгольме / Фото: cameralabs.org

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Тоннель Bund Sightseeing в Китае

Тоннель проложен под рекой Хуанпу. Уникальность этого метро не только в необычно-ярком виде, а в том, что вместо привычных вагонов, по тоннелю передвигаются маленькие кабинки. Эти кабинки рассчитаны на несколько пассажиров.

Длина тоннеля – 646,7 метра.

Станция "Искусств и ремесел" в Париже

Тоннель Bund Sightseeing в Шанхае / Фото: cameralabs.org

Станция открылась 19 октября 1904 года. Первым открыли зал линии 3 на участке Вилье – Пер-Лашез. 28 апреля 1935 года был открыт зал линии 11 в составе ее первого пускового участка Шатле – Порт де Лила.

В 1994 году благодаря бельгийскому художнику Франсуа Шуитену станция "Арз-э-Метье" приобрела вид подводной лодки из произведений Жюля Верна и выдержана в стиле стимпанк.

Станция "Золотые Ворота" в Украине

Станция "Арз-э-Метье" во Франции / Фото: cameralabs.org

Это 29 станция Киевского метрополитена. Открытая 31 декабря 1989 года в составе первой очереди строительства Сырецко-Печерской линии.

С 1994 года мозаики интерьеров получили статус культурного наследия, памятника архитектуры и градостроительства.

Мозаика на станции "Сент-Геллерт тер" в Венгрии

Станция метро "Золотые Ворота" в Киеве / Фото: cameralabs.org

Это станция Будапештского метрополитена, которую открыли 28 марта 2014 года.

Станция метро "Сент-Геллерт тер" построена в Буде на правом берегу Дуная на спуске моста Свободы у подножия горы Геллерт.

Станция "Сент-Геллерт тер" / Фото: cameralabs.org