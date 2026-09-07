В оккупированном Мариуполе после атаки дронов загорелся торговый центр "Галактика"

Уже несколько месяцев торговые объекты на оккупированных территориях оказываются в эпицентре ночных взрывов и пожаров. Очередная воздушная тревога обернулась для оккупантов масштабным пожаром в большом комплексе.

Так, в ночь на 7 сентября во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар. Как сообщают российские телеграм-каналы, перед этим местные оккупационные паблики объявили воздушную тревогу.

Что известно о пожаре в Мариуполе

По предварительной информации мониторингового телеграм-канала "Exilenova+", под удар попал торговый центр "Галактика", расположенный в здании бывшего гипермаркета "Эпицентр".

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Очевидцы опубликовали в сети многочисленные кадры, на которых виден густой дым и мощное пламя над зданием.

К утру пожар еще продолжался.

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Это уже не первый случай возгорания объектов этой сети на оккупированной территории Донецкой области. В частности, 15 августа горела "Галактика" в Донецке, в ночь на 10 августа был нанесен удар по аналогичному центру в Макеевке, а 14 августа после атаки БПЛА полностью сгорел торговый комплекс в Енакиево.