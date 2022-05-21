70% домов и инфраструктуры разрушены: как выглядит сегодня Северная Салтовка в Харькове

Кафиры ежедневно цинично обстреливают жилые районы Харькова. Сильно пострадала от российских захватчиков – Северная Салтовка

Известно, что это жилой массив, расположенный на северо-востоке города Харькова. Он был развит и имел современную инфраструктуру. Кроме того, славился большим количеством торговых, развлекательных и образовательных заведений.

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Из-за обстрелов российских оккупантов в Северной Салтовке 70% жилых зданий и инфраструктуры разрушены. Первые случаи в районе случились – 25 февраля.

Подразделения ВСУ смогли оттеснить российские войска подальше от города и ближе к границам. Теперь жители жилого массива начинают возвращаться к тому, что раньше было жильем.

Смотрите фотографии: как выглядит Северная Салтовка после российских обстрелов

Какая ситуация в Харьковской области по состоянию на 21 мая

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил , что в минувшие сутки российские войска обстреляли Алексеевку и Салтовку из реактивных систем залпового огня. Из-за попадания боеприпаса в Харькове горели павильоны одного из рынков города.

Обстановка в области. Оккупанты попали в Дергачах, Малой Даниловке, Чугуевском районе, Циркунах. Спасатели выезжали на тушение пожаров в частных домах.

Кроме того, ракетный удар попал по центру города Лозовая в Харьковской области и фактически уничтожил Дом культуры. "Из-за попадания ракеты в Доме культуры произошел пожар. Благодаря отважным действиям наших пожарных возгорание ликвидировали. От взрыва пострадали также многоэтажки рядом", - сообщил Олег Синегубов.

Известно, что за сутки из-за российских обстрелов были ранены 20 человек:

Харьков – 2.

Лозовая – 8.

Пгт. Шевченково – 6.

С. Донец, Балаклейской общины – 1.

Русские Тишки – 1.

Дергачи – 2. К сожалению, погибла 66-летняя женщина в Дергачах.

"На Харьковщине враг пытается удержать занятые рубежи. Горячее всего на Изюмском направлении. Но наши бойцы ВСУ держат позиции и не дают врагу продвигаться вперед", - подытожил Олег Синегубов.

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