В 70 километрах от границы с Украиной: в Польшу прибыли подразделения десантников США

В Польшу 5 февраля прибыл самолет с первыми американскими солдатами. Теперь бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии будут дислоцироваться недалеко от границы с Украиной.

Процесс переброски войск в Восточную Европу начался

Военные прибыли в аэропорт близ Жешува утром в субботу. Они отправились в страну в рамках операции по усилению восточного фланга НАТО.

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Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии усилят американские силы, которые уже дислоцируются в Польше. Продолжается процесс переброски войск,

– рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что бойцы этой дивизии уже действовали вместе с поляками во время военных задач за рубежом или совместных учений.

Смотрите видео прибытия американских военных в Польшу:

Заметим, президент США Джо Байден решил отправить 2 тысячи бойцов элитного подразделения в Польшу и Германию. Кроме того, 1 тысячу десантников переведут из Германии в Румынию.

Военные США в Германии

4 февраля американские бойцы 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли в Германию на военном самолете. Они приземлились в Висбадене. Задача военных – создать штаб для поддержки десантников, которых впоследствии перебросят в Польшу.

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Байден решил перебросить свои войска в страны НАТО, которые граничат с Украиной . Это связано с опасения государств на фоне скопления российских войск у границ Украины. Известно, что бойцов отправят также в Румынию.

Полный текст министерства национальной обороны Польши в твиттере:

Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии США усилят американские силы, которые уже дислоцируются в Польше. Бойцы этой дивизии уже действовали вместе с поляками во время военных задач за рубежом или совместных учений.