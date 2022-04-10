7:0 в нашу пользу, – Братчук рассказал о сбитых самолетах над Одессой

Угроза ракетных ударов врагом по Одессе остается высокой. В Одесской области оккупанты пытаются уничтожить объекты инфраструктуры. Однако ситуация контролируемая.

Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Стоит внимания Риск нападения с Черного моря существует, – представитель Одесской ОВА

Он сообщил, что в течение 10 апреля по Одессе враг не нанес ни одного удара.

Что касается сил противовоздушной обороны, то у нас есть очень хороший счет. По самолетам: в нашу пользу точно 7:0,

– отметил спикер Одесской ОВА.

После этого россияне перестали летать этими самолетами над Одесской областью. Братчук добавил, что враг понял, что это – "сухой счет". Зато теперь оккупанты наносят удары ракетами с расстояния.

Он добавил, что с моря существует постоянная угроза и это не только ракеты. Однако высадка вражеского десанта в Одесской области – невозможна.

Братчук рассказал об угрозе в Одессе: смотрите видео