70 из 480 выпущенных по Украине ракет за неделю войны были из Беларуси

На украинские города продолжают падать ракеты российских оккупантов. Захватчики выпустили уже более 480 снарядов.

Из них 70 прилетели на нашу землю с территории Беларуси. Об этом сообщил высокопоставленный представитель обороны США.

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У них (России – 24 канал) есть мобильные системы, они перемещают их внутри страны,

– отметил чиновник.

В то же время, по его словам, есть и те ракеты, которые летят с Черного моря, их чуть менее 10.

Украинские ПВО эффективны

Высокопоставленный представитель обороны США также отметил, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются невредимыми и эффективными.

Они продолжают иметь возможность управлять своими самолетами и использовать средства противовоздушной обороны,

– добавил он.

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