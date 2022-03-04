70 из 480 выпущенных по Украине ракет за неделю войны были из Беларуси
Источник:CNN
На украинские города продолжают падать ракеты российских оккупантов. Захватчики выпустили уже более 480 снарядов.
Из них 70 прилетели на нашу землю с территории Беларуси. Об этом сообщил высокопоставленный представитель обороны США.
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У них (России – 24 канал) есть мобильные системы, они перемещают их внутри страны,
– отметил чиновник.
В то же время, по его словам, есть и те ракеты, которые летят с Черного моря, их чуть менее 10.
Украинские ПВО эффективны
Высокопоставленный представитель обороны США также отметил, что украинские системы противовоздушной и противоракетной обороны остаются невредимыми и эффективными.
Они продолжают иметь возможность управлять своими самолетами и использовать средства противовоздушной обороны,
– добавил он.
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