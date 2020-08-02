70-тонный кран упал и раздавил рабочих в Индии: 11 погибших – жуткое видео 18+
В индийском городе Вишахапатнам штата Андхра-Прадеш погибли 11 человек из-за падения 70-тонного крана. Рабочие занимались его установкой.
Главный министр штата Андхра-Прадеш Джаганмохан Редди приказал провести расследование причин аварии. Об этом сообщает Xinhua.
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Что известно о падении крана в Индии
- Кран рухнул, когда около 20 рабочих осуществляли монтаж конструкции. Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard.
- Причина аварии пока неизвестна.
- Hindustan Shipyard – это госпредприятие. Судоверфь закупила кран весом около 70 тонн еще два года назад, но так официально и не вводила его в эксплуатацию. На момент аварии кран проходил грузовые испытания.
Падение 70-тонного крана в Индии: смотрите видео
Еще одно видео с места аварии: