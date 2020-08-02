70-тонний кран впав і розчавив робітників в Індії: 11 загиблих – моторошне відео 18+
В індійському місті Вишахапатнам штату Андхра-Прадеш загинули 11 людей через падіння 70-тонного крана. Робітники займалися його встановленням.
Головний міністр штату Андхра-Прадеш Джаганмохан Редді наказав провести розслідування причин аварії. Про це повідомляє Xinhua.
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Що відомо про падіння крана в Індії
- Кран завалився, коли близько 20 робітників здійснювали монтаж конструкції. З 11 загиблих четверо були співробітниками судноверфі Hindustan Shipyard.
- Причина аварії поки невідома.
- Hindustan Shipyard – це держпідприємство. Судноверф закупила кран вагою близько 70 тонн ще два роки тому, але так офіційно і не вводила його в експлуатацію. На момент аварії кран проходив вантажні випробування.
Падіння 70-тонного крану в Індії: дивіться відео
Ще одне відео з місця аварії: