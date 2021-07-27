70 тысяч долларов за должность в Укрзализныце: посредника преступной схемы будут судить

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении посредника во время передачи взятки должностному лицу Укрзализныци. Сначала он требовал 30 тысяч долларов, однако впоследствии его требования изменились.

По данным следствия, в 2017 году в Укрзализныцю обратился мужчина, который хотел получить должность начальника одного из управлений регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Тогда один из заместителей приказал сообщнику разыскать его и предложить "условия" трудоустройства.

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Как удалось разоблачить преступную схему

Через некоторое время чиновник увеличил требования, захотев еще 40 тысяч долларов за помощь в получении должности. Его удалось разоблачить в одном из ресторанов Киева после получения 69,1 тысячи долларов.

Посредник по делу длительное время скрывался от следствия. Однако впоследствии правоохранители установили его местонахождение.



Посредника преступной схемы будут судить / Фото Киевской городской прокуратуры

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Сейчас обвинительный акт в отношении посредника направили в Голосеевский райсуд Киева. Стоит заметить, что обвинительный акт в отношении чиновника Укрзализныци находится на рассмотрении суда с 2018 года.