За даними слідства, у 2017 році до Укрзалізниці звернувся чоловік, який хотів отримати посаду начальника одного з управлінь регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Тоді один із заступників наказав спільнику розшукати його та запропонувати "умови" працевлаштування.

До теми Брав гроші за статус учасника бойових дій: командира роти ЗСУ затримали на хабарі

Як вдалося викрити злочинну схему

Через певний час посадовець збільшив вимоги, захотівши ще 40 тисяч доларів за допомогу в отриманні посади. Його вдалося викрити в одному з ресторанів Києва після одержання 69,1 тисячі доларів.

Посередник у справі тривалий час переховувався від слідства. Однак згодом правоохоронці встановили його місцеперебування.



Посередника злочинної схеми судитимуть / Фото Київської міської прокуратури

Читайте також Заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід: його викрили на хабарі

Наразі обвинувальний акт стосовно посередника скерували до Голосіївського райсуду Києва. Варто зауважити, що обвинувальний акт щодо посадовця Укрзалізниці перебуває на розгляді суду з 2018 року.