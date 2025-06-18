Подробнее о попытке Кремля восстановить боевые возможности и повысить давление как на Украину, так и на страны Балтии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о новой дивизии

РосСМИ сообщают, что 200 бригада изменила название – на "71 мотострелковая дивизия". Это может указывать на процесс ее переформатирования. Впрочем, деталей о составе или задачах соединения нет.

На данный момент известно лишь, что новая дивизия якобы включена в состав так называемого "Ленинградского военного округа" – структуры, которую Россия восстановила для усиления северной группировки.

История 200 бригады: поражение и восстановление

200 арктическая мотострелковая бригада понесла значительные потери в 2022 году во время боев на Харьковщине. По данным украинских военных и международных аналитиков, бригада потеряла боеспособность.

Несмотря на это, ее подразделения позже замечали в боях на Сумском направлении, а в мае 2025 года – на параде в Минске. Это свидетельствует о ее частичном восстановлении, которое теперь, вероятно, перешло в новую фазу – создания дивизии.

Новое соединение – подготовка к наступлению?

Если 71 дивизию действительно формируют, это может быть попыткой Кремля повысить давление на северном фронте. Речь идет как о войне против Украины, так и о демонстрации силы у границ НАТО.

Среди возможных направлений дислокации - регионы вблизи Финляндии или Балтии, что согласуется с другими признаками милитаризации на северо-западе России.

В "Ленинградский военный округ" входят пять мотострелковых дивизий (18, 68, 69, 71 и 72), а также 80 арктическая и 128 разведывательно-штурмовая бригады.

В оперативном подчинении также находятся соединения: 76 десантно-штурмовая дивизия, 61 и 336 бригады морской пехоты. Это дает основания говорить о стратегическом расширении боевых возможностей России на северном направлении.

Украинские и западные эксперты предполагают, что формирование новых дивизий – не только о пополнении потерь, но и о подготовке к потенциальной эскалации.

Напомним, Россия наращивает военное присутствие у границы с Финляндией, что вызывает беспокойство в стране. Президент Финляндии обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом из-за опасений, что Россия может перебросить ресурсы на север после войны в Украине.