Детальніше про спробу Кремля відновити бойові спроможності та підвищити тиск як на Україну, так і на країни Балтії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Читайте також Чи готова Росія воювати вічно і чому раптом згадала про Північну війну 300-річної давності

Що відомо про нову дивізію

РосЗМІ повідомляють, що 200 бригада змінила назву – на "71 мотострілецька дивізія". Це може вказувати на процес її переформатування. Утім, деталей про склад або завдання з'єднання немає.

На цей момент відомо лише, що нову дивізію нібито включено до складу так званого "Ленінградського військового округу" – структури, яку Росія відновила для посилення північного угруповання.

Історія 200 бригади: поразка та відновлення

200 арктична мотострілецька бригада зазнала значних втрат у 2022 році під час боїв на Харківщині. За даними українських військових і міжнародних аналітиків, бригада втратила боєздатність.

Попри це, її підрозділи пізніше помічали у боях на Сумському напрямку, а у травні 2025 року – на параді в Мінську. Це свідчить про її часткове відновлення, яке тепер, ймовірно, перейшло у нову фазу – створення дивізії.

Нове з'єднання – підготовка до наступу?

Якщо 71 дивізію дійсно формують, це може бути спробою Кремля підвищити тиск на північному фронті. Йдеться як про війну проти України, так і про демонстрацію сили біля кордонів НАТО.

Серед можливих напрямків дислокації — регіони поблизу Фінляндії або Балтії, що узгоджується з іншими ознаками мілітаризації на північному заході Росії.

До "Ленінградського військового округу" входять п'ять мотострілецьких дивізій (18, 68, 69, 71 та 72), а також 80 арктична та 128 розвідувально-штурмова бригади.

В оперативному підпорядкуванні також перебувають з'єднання: 76 десантно-штурмова дивізія, 61 та 336 бригади морської піхоти. Це дає підстави говорити про стратегічне розширення бойових спроможностей Росії на північному напрямку.

Українські та західні експерти припускають, що формування нових дивізій – не лише про поповнення втрат, а й про підготовку до потенційної ескалації.

Нагадаємо, Росія нарощує військову присутність біля кордону з Фінляндією, що викликає занепокоєння у країні. Президент Фінляндії обговорював це питання з Дональдом Трампом через побоювання, що Росія може перекинути ресурси на північ після війни в Україні.