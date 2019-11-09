23:15
9 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, сегодня
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      71-летнего российского шпиона задержали в Австрии

      18 Читати новину українською
      71-летнего российского шпиона задержали в Австрии
      71-летнего российского шпиона задержали в Австрии / pixabay.com

      Спецслужбы Австрии разоблачили 71-летнего российского шпиона по имени Мартин М., который сотрудничал с разведывательным управлением РФ с 1993 года.

      По информации "Радио свобода", его поймали "на горячем" еще в прошлом году. Прокуратура Зальцбурга уже предъявила ему официальные обвинения.

      К слову: Чешская разведка разоблачила российских шпионов под прикрытием посольства РФ

      По данным следствия, от российских кураторов мужчина получил 300 тысяч евро за свои услуги. Он собирал данные о военном арсенале Австрии и другие данные секретного характера относительно оборонной системы страны.

      Если его признают виновным, то ему грозит 10 лет тюрьмы.

      К слову, еще одного российского шпиона в октябре задержали в Польше. По предварительной информации, задержанный был сотрудником Агентства военной собственности – исполнительного органа под наблюдением министра национальной обороны Польши.

      blog_ava
      По требованию России в Польше задержали ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура
      сегодня
      1108
      Теги: Новости России Австрия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 ноября: задержание украинца Мазура, начало разведения в Петровском
      сегодня , 22:48 Главные новости 9 ноября: задержание украинца Мазура, начало разведения в Петровском
      Андрій Шляхтін 24
      Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      сегодня , 22:01 Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      Блог Медіа 1077
      Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      сегодня , 20:00 Как Кремль может воспользоватся протестами в Украине
      Павло Казарін 180
      Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      сегодня , 19:00 Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      Блог Соцмережі 1266
      Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      сегодня , 18:45 Имения Ярослава Дубневича: какой элитной недвижимостью владеет нардеп
      Юлія Гілей 254
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук