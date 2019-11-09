71-летнего российского шпиона задержали в Австрии

Спецслужбы Австрии разоблачили 71-летнего российского шпиона по имени Мартин М., который сотрудничал с разведывательным управлением РФ с 1993 года.

По информации "Радио свобода", его поймали "на горячем" еще в прошлом году. Прокуратура Зальцбурга уже предъявила ему официальные обвинения.

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По данным следствия, от российских кураторов мужчина получил 300 тысяч евро за свои услуги. Он собирал данные о военном арсенале Австрии и другие данные секретного характера относительно оборонной системы страны.

Если его признают виновным, то ему грозит 10 лет тюрьмы.

К слову, еще одного российского шпиона в октябре задержали в Польше. По предварительной информации, задержанный был сотрудником Агентства военной собственности – исполнительного органа под наблюдением министра национальной обороны Польши.