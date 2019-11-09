71-річного російського шпигуна затримали в Австрії

Спецслужби Австрії викрили 71-річного російського шпигуна на ім'я Мартін М., який співпрацював з розвідувальним управлінням РФ з 1993 року.

За інформацією "Радіо свобода", його упіймали "на гарячому" ще торік. Прокуратура Зальцбурга вже висунула йому офіційні обвинувачення.

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За даними слідства, від російських кураторів чоловік отримав 300 тисяч євро за свої послуги. Він збирав дані про військовий арсенал Австрії та інші дані секретного характеру стосовно оборонної системи країни.

Якщо його визнають винним, то йому загрожуватиме 10 років у в'язниці.

До слова, ще одного російського шпигуна у жовтні затримали у Польщі. За попередньою інформацією, затриманий був співробітником Агентства військової власності – виконавчого органу під наглядом міністра національної оборони Польщі.