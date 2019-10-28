У Польщі затримали російського шпигуна

Польська Агенція внутрішньої безпеки затримала ймовірного російського шпигуна. Він громадянин Польщі.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин розповів, що ймовірного шпигуна Пьотра С. затримали 24 жовтня у Варшаві, повідомляє Polskie Radio.

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26 жовтня затриманого взяли під варту на 3 місяці.

За словами Жарина, слідчі зібрали докази про співпрацю Пьотра С. з російською розвідкою. Під час затримання працівники агентства обшукали місця проживання і роботи чоловіка.

Що знайшли у ймовірного російського шпигуна?

Правоохоронці знайшли нелегальну вогнепальну зброю, боєприпаси, електронні носії і документи. Спецслужба також обшукала місця прописки і фактичного місця проживання осіб, які мали контакт з ймовірним шпигуном.

TVP Info з посиланням на джерела повідомляє, що затриманий був співробітником Агентства військової власності – виконавчого органу під наглядом міністра національної оборони Польщі.

Зверніть увагу. Західні спецслужби повідомляли про наявність секретного підрозділу Головного розвідувального управління РФ, який стоїть за спробами дестабілізації Європи. Група, відома як підрозділ 29155, діяла щонайменше 10 років. Детальніше – за посиланням.