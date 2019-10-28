В Польше задержали российского шпиона
Польское Агентство внутренней безопасности задержало предполагаемого российского шпиона. Он гражданин Польши.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал, что вероятного шпиона Пётра С. задержали 24 октября в Варшаве, сообщает Polskie Radio.
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26 октября задержанного взяли под стражу на 3 месяца.
По словам Жарина, следователи собрали доказательства о сотрудничестве Пётра С. с российской разведкой. Во время задержания работники агентства обыскали места жительства и работы мужчины.
Что нашли у вероятного российского шпиона?
Правоохранители нашли нелегальное огнестрельное оружие, боеприпасы, электронные носители и документы. Спецслужба также обыскала места прописки и фактического места жительства лиц, которые имели контакт с вероятным шпионом.
TVP Info со ссылкой на источники сообщает, что задержанный был сотрудником Агентства военной собственности – исполнительного органа под надзором министра национальной обороны Польши.
Обратите внимание. Западные спецслужбы сообщали о существовании секретного подразделения Главного разведывательного управления РФ, которое стоит за попытками дестабилизации Европы. Группа, известная как подразделение 29155, действовала не менее 10 лет. Подробнее – по ссылке.