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      В Польше задержали российского шпиона

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / pixabay.com

      Польское Агентство внутренней безопасности задержало предполагаемого российского шпиона. Он гражданин Польши.

      Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал, что вероятного шпиона Пётра С. задержали 24 октября в Варшаве, сообщает Polskie Radio.

      К теме: Чешская разведка разоблачила российских шпионов под прикрытием посольства РФ

      26 октября задержанного взяли под стражу на 3 месяца.

      По словам Жарина, следователи собрали доказательства о сотрудничестве Пётра С. с российской разведкой. Во время задержания работники агентства обыскали места жительства и работы мужчины.

      Что нашли у вероятного российского шпиона?

      Правоохранители нашли нелегальное огнестрельное оружие, боеприпасы, электронные носители и документы. Спецслужба также обыскала места прописки и фактического места жительства лиц, которые имели контакт с вероятным шпионом.

      TVP Info со ссылкой на источники сообщает, что задержанный был сотрудником Агентства военной собственности – исполнительного органа под надзором министра национальной обороны Польши.

      Обратите внимание. Западные спецслужбы сообщали о существовании секретного подразделения Главного разведывательного управления РФ, которое стоит за попытками дестабилизации Европы. Группа, известная как подразделение 29155, действовала не менее 10 лет. Подробнее – по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Криминальные новости Арест Новости Польши Новости России
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