В Польше задержали российского шпиона

Польское Агентство внутренней безопасности задержало предполагаемого российского шпиона. Он гражданин Польши.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал, что вероятного шпиона Пётра С. задержали 24 октября в Варшаве, сообщает Polskie Radio.

К теме: Чешская разведка разоблачила российских шпионов под прикрытием посольства РФ

26 октября задержанного взяли под стражу на 3 месяца.

По словам Жарина, следователи собрали доказательства о сотрудничестве Пётра С. с российской разведкой. Во время задержания работники агентства обыскали места жительства и работы мужчины.

Что нашли у вероятного российского шпиона?

Правоохранители нашли нелегальное огнестрельное оружие, боеприпасы, электронные носители и документы. Спецслужба также обыскала места прописки и фактического места жительства лиц, которые имели контакт с вероятным шпионом.

TVP Info со ссылкой на источники сообщает, что задержанный был сотрудником Агентства военной собственности – исполнительного органа под надзором министра национальной обороны Польши.

Обратите внимание. Западные спецслужбы сообщали о существовании секретного подразделения Главного разведывательного управления РФ, которое стоит за попытками дестабилизации Европы. Группа, известная как подразделение 29155, действовала не менее 10 лет. Подробнее – по ссылке.