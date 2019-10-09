09:20
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В Европе действовала секретная спецслужба России для дестабилизации ситуации

      19 Читати новину українською
      В Европе действовала секретная спецслужба России
      В Европе действовала секретная спецслужба России / pinterest.com

      Западные спецслужбы сообщили о наличии секретного подразделения Главного разведывательного управления РФ, которое стоит за попытками дестабилизации Европы. Группа, известная как подразделение 29155, действовала не менее 10 лет.

      Спецслужбам удалось обнаружить секретное подразделение России лишь теперь, пишет The New York Times.

      Интересно: Сколько россиян не одобряют работу Путина

      Пока непонятно, как часто мобилизуется подразделение и когда и где оперативники нанесут удар.

      Для нас стало неожиданностью, что русские, ГРУ, это подразделение, чувствовали себя свободно осуществлять эту вредную деятельность в дружественных странах. Это был шок,
      – сказал представитель одной из европейских спецслужб.

      Эксперты считают, что именно эти люди стоят за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, дестабилизацией в Молдове и на Балканах.

      Я думаю, что мы забыли, насколько органично безжалостными могут быть русские,
      – сказал бывший атташе по вопросам обороны посольства США в Москве.

      Издание отмечает, что деятельность подразделения вполне вписывается в гибридную войну, которую ведет Путин против Запада.

      Гибридная война объединяет:

      • пропаганду;
      • кибератаку;
      • дезинформацию с открытым военным противостоянием.

      Что известно об отравлении Скрипалей в Солсбери?Оно произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Им удалось выжить после длительного лечения.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть их куратором.

      blog_ava
      В Харькове умерла самая старая собака в Украине
      сегодня
      757
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости России Евросоюз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      сегодня , 08:40 Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      Борис Немировський 234
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      сегодня , 08:19 Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      2996
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 октября , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 560
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 октября , 21:22 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 200
      8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      8 октября , 21:01 8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      423
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук