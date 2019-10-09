В Европе действовала секретная спецслужба России для дестабилизации ситуации

Западные спецслужбы сообщили о наличии секретного подразделения Главного разведывательного управления РФ, которое стоит за попытками дестабилизации Европы. Группа, известная как подразделение 29155, действовала не менее 10 лет.

Спецслужбам удалось обнаружить секретное подразделение России лишь теперь, пишет The New York Times.

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Пока непонятно, как часто мобилизуется подразделение и когда и где оперативники нанесут удар.

Для нас стало неожиданностью, что русские, ГРУ, это подразделение, чувствовали себя свободно осуществлять эту вредную деятельность в дружественных странах. Это был шок,

– сказал представитель одной из европейских спецслужб.

Эксперты считают, что именно эти люди стоят за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, дестабилизацией в Молдове и на Балканах.

Я думаю, что мы забыли, насколько органично безжалостными могут быть русские,

– сказал бывший атташе по вопросам обороны посольства США в Москве.

Издание отмечает, что деятельность подразделения вполне вписывается в гибридную войну, которую ведет Путин против Запада.

Гибридная война объединяет:

пропаганду;

кибератаку;

дезинформацию с открытым военным противостоянием.

Что известно об отравлении Скрипалей в Солсбери?Оно произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Им удалось выжить после длительного лечения.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть их куратором.