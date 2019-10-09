У Європі діяла секретна спецслужба Росії для дестабілізації ситуації

Західні спецслужби повідомили про наявність секретного підрозділу Головного розвідувального управління РФ, який стоїть за спробами дестабілізації Європи. Група, відома як підрозділ 29155, діяла щонайменше 10 років.

Спецслужбам вдалося виявити секретний підрозділ Росії лише тепер, пише The New York Times.

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Наразі незрозуміло, як часто мобілізується підрозділ та коли і де оперативники завдадуть удару.

Для нас стало несподіванкою, що росіяни, ГРУ, цей підрозділ, почували себе вільно здійснювати цю шкідливу діяльність в дружніх країнах. Це був шок,

– сказав представник однієї з європейських спецслужб.

Експерти вважають, що саме ці люди стоять за отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері, дестабілізації в Молдові і на Балканах.

Я думаю, що ми забули, наскільки органічно безжальними можуть бути росіяни,

– сказав колишній аташе з питань оборони посольства США в Москві.

Видання зазначає, що діяльність підрозділу цілком вписується в гібридну війну, яку веде Путін проти Заходу.

Гібридна війна поєднує:

пропаганду;

кібератаку;

дезінформацію з відкритим військовим протистоянням.

Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсбері?Воно сталося 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері. Ексрозвідника Сергія Скрипаля і його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Їм вдалося вижити після тривалого лікування.



Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути їхнім куратором.