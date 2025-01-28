Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

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"Передали очередную партию дронов легендарной 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Уже завтра наши дроны полетят на головы "орков" на одном из самых горячих направлений", – говорится в сообщении.

В "Украинской команде" отмечают, что бойцы 72 бригады обороняли Киев, освобождали Сумскую и Харьковскую области, давали отпор оккупантам под Бахмутом. А потом два года подряд героически защищали Угледар.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный призвал продолжать поддерживать ВСУ.

Друзья, я понимаю, что некоторые устали. Но больше всего устали наши ребята, которые защищают наше государство 24/7. И мы должны помнить об этом каждый день и помогать нашим героям. Вместе обязательно победим!,

– подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" уже в этом году передала партию дронов спецподразделения ССО "Рейнджер" на Курское направление и военный экскаватор – 3 батальону Украинской добровольческой армии.