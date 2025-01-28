Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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"Передали чергову партію дронів легендарній 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Вже завтра наші дрони полетять на голови "орків" на одному з найгарячіших напрямків", – йдеться у повідомленні.

В "Українській команді" зазначають, що бійці 72 бригади обороняли Київ, звільняли Сумщину та Харківщину, давали відсіч окупантам під Бахмутом. А згодом два роки поспіль героїчно захищали Вугледар.

Керівник "Української команди" Артур Палатний закликав продовжувати підтримувати ЗСУ.

Друзі, я розумію, що дехто втомився. Але найбільше втомилися наші хлопці, які захищають нашу державу 24/7. І ми повинні пам'ятати про це кожного дня і допомагати нашим героям. Разом обов'язково переможемо!,

– підкреслив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" вже в цьому році передала партію дронів спецпідрозділу ССО "Рейнджер" на Курський напрямок та військовий екскаватор – 3 батальйону Української добровольчої армії.