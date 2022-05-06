Успехи украинской ПВО, звонок лидеров G7 относительно агрессии России: основное за 72 день войны

Война в Украине длится уже 72 дня. Наши воины продолжают мужественно защищать украинскую землю от российских оккупантов.

6 мая мы на еще один день приблизились к победе. О ходе войны читайте в материале 24 канала.

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