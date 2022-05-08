Потери врага на юге и авиационные бои за Змеиный: основное за 74 день войны

Украинцы уже 74-й день героически стоят на защите своей Родины. Трудные бои идут на востоке и юге.

Однако ВСУ держат оборону. О главных событиях с фронта сегодня читайте в статье 24 канала.

Ранее Эвакуация гражданских с "Азовстали", обстрел украинских городов: главное за 73 день войны

06:13 Глава государства Владимир Зеленский считает, что президенту США Джо Байдену стоит приехать в Украину и своими глазами увидеть последствия всех тех зверств, которые творят в Украине российские оккупанты. Кроме того, это был бы очень важный сигнал для всего нашего народа.

Вы представьте, что будет означать для нашего общества визит президента крупнейшей демократической страны в мире. США – наш стратегический партнер, и этот визит был бы очень мощным сигналом,

– сказал Зеленский.

05:10 Британское правительство приняло решение предоставить Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов, что вдвое превышает его предыдущие обещания и обязательства. Премьер Борис Джонсон заявил, что Россия угрожает безопасности всей Европы, поэтому помощь Украине в борьбе с оккупантами должна стать приоритетной задачей для всех.

02:41 По информации оперативного командования "Юг", за сутки, 7 мая, нашим героям удалось поразить более 120 вражеских целей.

Благодаря знаменитым "Байрактарам" у острова Змеиный точными ударами уничтожили российский десантный катер типа "Серна" и ЗРК "Тор". Еще украинские воины поразили два катера типа "Раптор", третий очень серьезно поврежден и вряд ли примет участие в ближайших боях. У Змеиного также ликвидировали 46 солдат врага.

02:16 Во время всеукраинской воздушной тревоги в Одессе раздался взрыв. Предварительно было известно, что это третий прилет в область за ночь на 8 мая.

01:30 Украинские герои наносят мощные авиационные удары по позициям врага на острове Змеиный и вблизи него. Сообщается, что нашим воинам удается уничтожать не только личный состав оккупантов, но и технику и артиллерийские системы. Особенно мастерски наши воины атакуют врага с помощью Bayraktar TB2.

01:31 Сумская ОВА отменила все мероприятия на 8 мая из-за повышенной опасности. Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь в регионе было горячо 7 мая.