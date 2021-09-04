В России продавцы додумались до нового бизнеса

Воздух продают в магазине "Воздух Патриков". Работает он именно на Патриарших прудах.

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Согласно информации на вывеске, воздух "собирали" в окрестностях Патриарших прудов. Продают такой товар за 100 рублей (37 гривен) за 0,5 литра.



В России продают воздух / Фото "Новости Москвы"

Прокуроры-фотошоперы

Еще один комический случай недавно произошел в Алтайской прокуратуре. Там работники поленились возложить цветы к мемориалу погибших во Второй мировой войне. Из-за этого они просто вырезали себя из другой фотографии и с помощью фоторедактора добавили их к памятнику.

Однако пользователи сети сразу заметили фейковую фотографию, ведь контуры прокуроров были слишком резкие. Этим делом уже занялось руководство прокуратуры.