У Росії продавці додумалися до нового бізнесу

Повітря продають у крамниці "Повітря Патріків". Працює вона саме на Патріарших ставках.

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Згідно з інформацією на вивісці, повітря "збирали" в околицях Патріарших ставків. Продають такий товар за 100 рублів (37 гривень) за 0,5 літра.



У Росії продають повітря / Фото "Новости Москвы"

Прокурори-фотошопери

Ще один комічний випадок нещодавно трапився в Алтайській прокуратурі. Там працівники полінилися покласти квіти до меморіалу загиблих у Другій світовій війні. Через це вони просто вирізали себе з іншої фотографії та за допомогою фоторедактора додали їх до пам'ятника.

Однак користувачі мережі одразу помітили фейкову світлину, адже контури прокурорів були надто різкі. Цією справою вже зайнялося керівництво прокуратури.