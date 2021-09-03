Такий інцидент трапився в Алтайській прокуратурі. Там наразі перевіряють, чи справді їхні 2 співробітники вдалися до такого вчинку.

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Фото опублікували в інстаграмі

Відомо, що до меморіалу все ж вирушила прокурорка Алтaйського краю Наталія Донських. Однак 2 її коллег вирішили цього не робити. Вони вирізали свої фото у редакторі та просто додали їх, розташувавши поруч з Донських.

Уважні користувачі мережі не могли не помітити, що фото є фейковим. На ньому видно дуже чіткі контури прокурорів.

Що цікаво, прокуратура виклала на своїй сторінці в інстаграмі 2 версії фото: оригінал і "творчий доробок".



Наразі сторінку прокуратури зробили приватною / Скриншот "РИА Новости"

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