Такий інцидент трапився в Алтайській прокуратурі. Там наразі перевіряють, чи справді їхні 2 співробітники вдалися до такого вчинку.
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Фото опублікували в інстаграмі
Відомо, що до меморіалу все ж вирушила прокурорка Алтaйського краю Наталія Донських. Однак 2 її коллег вирішили цього не робити. Вони вирізали свої фото у редакторі та просто додали їх, розташувавши поруч з Донських.
Уважні користувачі мережі не могли не помітити, що фото є фейковим. На ньому видно дуже чіткі контури прокурорів.
Що цікаво, прокуратура виклала на своїй сторінці в інстаграмі 2 версії фото: оригінал і "творчий доробок".
Наразі сторінку прокуратури зробили приватною / Скриншот "РИА Новости"
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