На фото зображена афганська сім'я, яку евакуювали на бельгійську військову базу Мельсбрук.
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У RT лише дрібним шрифтом зазначили, що фото редагували
Так звані "журналісти" дрібним шрифтом написали "Попередження: зображення змінене у фотошопі", проте на смартфонах це виправдання прочитати було б неможливо. Ба більше, світлина була опублікована у англомовному твітері RT з підписом "Деякі терористи отримують безкоштовний квиток з Афганістану".
На цинізм ЗМІ окупанта звернули увагу користувачі соцмережі.
"Ви серйозно, RT?" – написав користувач Arnoud van Dorn.
"Тут нема нічого особливого, лише російська державна телекомпанія RT прифотошоплює зброю та вибухівку на зображенні невинної афганської сім’ї біженців, щоб зобразити їх як терористів", – написав Jimmy.
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Після розголосу скандальне фото прибрали
Після резонансу, який викликала їхня "творчість", пропагандисти фото прибрали, проте його копія вже встигла розійтись мережею.