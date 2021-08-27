На фото зображена афганська сім'я, яку евакуювали на бельгійську військову базу Мельсбрук.

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У RT лише дрібним шрифтом зазначили, що фото редагували

Так звані "журналісти" дрібним шрифтом написали "Попередження: зображення змінене у фотошопі", проте на смартфонах це виправдання прочитати було б неможливо. Ба більше, світлина була опублікована у англомовному твітері RT з підписом "Деякі терористи отримують безкоштовний квиток з Афганістану".

На цинізм ЗМІ окупанта звернули увагу користувачі соцмережі.

"Ви серйозно, RT?" – написав користувач Arnoud van Dorn.

"Тут нема нічого особливого, лише російська державна телекомпанія RT прифотошоплює зброю та вибухівку на зображенні невинної афганської сім’ї біженців, щоб зобразити їх як терористів", – написав Jimmy.

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Після розголосу скандальне фото прибрали

Після резонансу, який викликала їхня "творчість", пропагандисти фото прибрали, проте його копія вже встигла розійтись мережею.

Зверніть увагу! Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав фейком пропаганди повідомлення про те, що російські літаки забирали українців з Афганістану. Ба більше, міністр зауважив, що те, що літак Росії приземлився в аеропорту Баграма, який контролюють бойовики, свідчить про співпрацю Москви та "Талібану".