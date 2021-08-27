На фото изображена афганская семья, которую эвакуировали на бельгийскую военную базу Мельсбрук.
К теме Взрывы возле аэропорта Кабула, которые привели к массовым жертвам: все, что известно
В RT лишь мелким шрифтом отметили, что фото редактировали
Так называемые "журналисты" мелким шрифтом написали "Предупреждение: изображение изменено в фотошопе", однако на смартфонах это оправдание прочитать было бы невозможно. Более того, фотография была опубликована в англоязычном твиттере RT с подписью "Некоторые террористы получают бесплатный билет из Афганистана".
На цинизм СМИ оккупанта обратили внимание пользователи соцсети.
"Вы серьезно, RT?" – написал пользователь Arnoud van Dorn.
"Здесь ничего нет особенного, только российская государственная телекомпания RT прифотошопила оружие и взрывчатку на картинку невинной афганской семьи беженцев, чтобы изобразить их как террористов", – написал Jimmy.
Стоит прочитать Украина в своей истории не имела таких условий – в МИД рассказали об эвакуации из Афганистана
После огласки скандальное фото убрали
После резонанса, который вызвало их "творчество", пропагандисты фото убрали, однако его копия уже успела разойтись по сети.