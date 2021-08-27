На фото изображена афганская семья, которую эвакуировали на бельгийскую военную базу Мельсбрук.

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В RT лишь мелким шрифтом отметили, что фото редактировали

Так называемые "журналисты" мелким шрифтом написали "Предупреждение: изображение изменено в фотошопе", однако на смартфонах это оправдание прочитать было бы невозможно. Более того, фотография была опубликована в англоязычном твиттере RT с подписью "Некоторые террористы получают бесплатный билет из Афганистана".

На цинизм СМИ оккупанта обратили внимание пользователи соцсети.

"Вы серьезно, RT?" – написал пользователь Arnoud van Dorn.

"Здесь ничего нет особенного, только российская государственная телекомпания RT прифотошопила оружие и взрывчатку на картинку невинной афганской семьи беженцев, чтобы изобразить их как террористов", – написал Jimmy.

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После огласки скандальное фото убрали

После резонанса, который вызвало их "творчество", пропагандисты фото убрали, однако его копия уже успела разойтись по сети.

Обратите внимание! Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком пропаганды сообщение о том, что российские самолеты забирали украинцев из Афганистана. Более того, министр отметил, что то, что самолет России приземлился в аэропорту Баграм, который контролируют боевики, свидетельствует о сотрудничестве Москвы и "Талибана".