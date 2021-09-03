Такой инцидент произошел в Алтайской прокуратуре. Там сейчас проверяют, действительно ли их 2 сотрудника прибегли к такому поступку.

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Фото опубликовали в инстаграме

Известно, что к мемориалу все же отправилась прокурор Алтайского края Наталья Донских. Однако 2 ее коллеги решили этого не делать. Они вырезали свои фото в редакторе и просто добавили их, расположив рядом с Донских.

Внимательные пользователи сети не могли не заметить, что фото является фейковым. На нем видны очень четкие контуры прокуроров.

Что интересно, прокуратура выложила на своей странице в инстаграме 2 версии фото: оригинал и "творчество".



Сейчас страницу прокуратуры сделали частной / Скриншот "РИА Новости"

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