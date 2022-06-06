75-летний евродипломат Жозеп Боррель заболел COVID-19

Жозеп Боррель заболел коронавирусом. Из-за заболевания дипломат самоизолировался.

Соответствующую информацию Боррель сообщил 5 июня. Стоит вспомнить, что должностное лицо чувствует себя хорошо.

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Боррель заболел коронавирусом

У меня положительный тест на Covid-19. Согласно правилам и процедурам, я нахожусь на самоизоляции,

– написал Боррель.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности рассказал, что чувствует себя хорошо.

Стоит вспомнить, что буквально 2 июня коронавирусом заболел сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Поэтому средний сын королевы Великобритании не появился на торжественном параде в Лондоне по случаю 70-летия правления Ее Величества, а также не будет участвовать в других праздничных мероприятиях, запланированных в Великобритании в эти дни. Принц Эндрю будет находиться на самоизоляции.

Последние новости о коронавирусе в Украине: важное

На время военного положения в Украине правительство отменило "коронавирусные" карантинные зоны . Кроме того, Кабинет Министров отменил норму об отстранении от работы невакцинированных против COVID-19 работников.

4 мая в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в Украине невозможно собрать полную статистику о заболеваемости коронавирусом . Несмотря на это, украинцы и дальше болеют.

В министерстве рассказали, что наши люди болеют COVID-19 по-разному: кто дома, а ближайшие аптеки закрыты, кто в укрытии или даже в подвале роддома. Другие – в эвакуационных поездах и автобусах по всей стране, а некоторые – за границей без знания языка. В частности, министерство рассказало истории таких украинцев и призвало делать прививки.

Прежде всего, потому, что вакцинация – это единственный способ защитить себя от тяжелого течения и смерти от коронавируса. В частности, если прошло более 6 месяцев со второй вакцинации, Минздрав призывает сделать бустерную прививку по первому случаю.

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