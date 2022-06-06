75-летний евродипломат Жозеп Боррель заболел COVID-19

6 июня 2022 , 02:54
Читати новину українською

Источник:

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель заболел коронавирусом. Из-за заболевания дипломат самоизолировался.

Соответствующую информацию Боррель сообщил 5 июня. Стоит вспомнить, что должностное лицо чувствует себя хорошо.

Заметьте В Украине циркулирует штамм коронавируса Омикрон, – главный санитарный врач

Боррель заболел коронавирусом

У меня положительный тест на Covid-19. Согласно правилам и процедурам, я нахожусь на самоизоляции,
– написал Боррель.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности рассказал, что чувствует себя хорошо.

Стоит вспомнить, что буквально 2 июня коронавирусом заболел сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Поэтому средний сын королевы Великобритании не появился на торжественном параде в Лондоне по случаю 70-летия правления Ее Величества, а также не будет участвовать в других праздничных мероприятиях, запланированных в Великобритании в эти дни. Принц Эндрю будет находиться на самоизоляции.

Последние новости о коронавирусе в Украине: важное

Смотрите также – до войны Минздрав рассказывал, в каких больницах Украины будут таблетки от COVID-19: видео

 

Автор: Діана Квасневська