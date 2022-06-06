Відповідну інформацію Боррель повідомив 5 червня. Варто пригадати, що посадовець почувається добре.

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Боррель захворів на коронавірус

У мене позитивний тест на Covid-19. Відповідно до правил і процедур, я перебуваю на самоізоляції,

– написав Боррель.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки розповів, що почувається добре.

Варто пригадати, що буквально 2 червня на коронавірус захворів син королеви Єлизавети II принц Ендрю. Тому середній син королеви Великої Британії не з'явився на урочистому параді в Лондоні з нагоди 70-річчя правління Її Величності, а також не братиме участі в інших святкових заходах, які заплановані у Великій Британії цими днями. Натомість принц Ендрю перебуватиме на самоізоляції.

Останні новини про коронавірус в Україні: важливе

На час воєнного стану в Україні уряд скасував "коронавірусні" карантинні зони. Окрім цього, Кабінет Міністрів скасував норму про відсторонення від роботи невакцинованих проти COVID-19 працівників.

4 травня у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що в Україні неможливо зібрати повну статистику про захворюваність на коронавірус. Попри це, українці й надалі хворіють.

У міністерстві розповіли, що наші люди хворіють на COVID-19 по-різному: хтось вдома, а найближчі аптеки зачинені, хтось в укритті або навіть в підвалі пологового будинку. Інші – в евакуаційних потягах та автобусах по всій країні, а дехто – за кордоном без знання мови. Зокрема міністерство розповіло історії таких українців та закликало робити щеплення.

Перш за все тому, що вакцинація – це єдиний спосіб захистити себе від тяжкого перебігу та смерті від коронавірусу. Зокрема, якщо минуло понад 6 місяців з другої вакцинації, МОЗ закликає зробити бустерне щеплення за першої нагоди.

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