75% украинцев не доверяют Порошенко: результаты опроса

Народный депутат Петр Порошенко возглавил список политиков с самым высоким антирейтингом. В целом ему не доверяют более 75% украинцев, а около 64% считают вредной его деятельность для Украины в войне с Россией.

Об этом говорится в социологическом исследовании Active Group на тему "Настроения украинцев и отношение к политическим лидерам". Как сообщалось ранее, социологи назвали Петра Порошенко "разочарованием" прошлого года.

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Результаты социологического исследования Active Group

Согласно результатам исследования, 75,3% респондентов меньше всех политиков доверяют Петру Порошенко. В то же время полностью доверяют ему 5,3% опрошенных.

Отвечая на вопрос: "Деятельность политика вредит или помогает Украине в войне с Россией?", 63,6% респондентов заявили, что считают деятельность Порошенко скорее вредной.

Около 71% опрошенных считает, что международная деятельность лидера "Евросолидарности" несет негатив для государства. Между тем как 22,7% проголосовали за то, что она помогает.

У украинцев также спросили, что они думают о заявлениях политиков об их помощи ВСУ. 7% считают, что Петр Порошенко помогает военным. А более 72% опрошенных отметили, что депутат занимается только пиаром. Такое мнение высказывали и военные – на прошлой неделе бойцы заявили, что тысячи бордов на миллионы гривен с рекламой Петра Порошенко по всей стране – спекуляция на ВСУ.

Согласно результатам опроса, больше всего среди политиков доверяют действующему Президенту Украины Владимиру Зеленскому – более 60% украинцев проголосовали;. Кроме того, более 82% опрошенных назвали его международную деятельность положительной для Украины.

Исследование проводилось компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод – самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 19 июня 2024 года.