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      75 годовщина начала операции "Висла": что известно о депортации украинцев

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      Кадры операции "Висла"
      Кадры операции "Висла" / antisovetsky.blogspot.com

      75 лет назад началась операция под кодовым названием "Висла" – принудительная депортация украинцев с их этнических территорий. В результате операции своих домов лишились 700 тысяч украинцев.

      8 сентября этого года Украина впервые на государственном уровне отмечает годовщину депортации. В прошлом году Верховная Рада установила второе воскресенье сентября Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах.

      Узнайте, как украинцы меняли ход европейской истории

      Что такое операция "Висла" и кто ее провел?

      Это этническая чистка, проведенная по решению партийного и государственного руководства СССР, Польской республики и ЧСР. Так, 9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением". Выгоняли украинцев из Польши, а поляков – из Украины.

      Официальным поводом для проведения операции стало убийство заместителя министра обороны Польши, в котором обвинили УПА. Ответственность же положили на всех украинцев, которые жили в Польше.

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      Украинцев вывозили в товарных вагонах / Фото ukrainianpeople.us

      Операция заключалась в принудительной, с использованием войск, депортации украинцев с их этнических территорий – Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины.

      Быстрыми темпами переселить украинцев и смешанные семьи на возвращенные территории (прежде северную Пруссию), не образуя компактных групп и не ближе, чем 100 километров от границы,
      – говорилось в постановлении Политбюро ЦК ПРП.

      "Возвращенные земли" – это территории, которые отошли Польше после войны от Германии. Именно сюда решили депортировать украинцев с Закерзонья. Так называли небольшую полоску этнических украинских земель, после присоединения Западной Украины к СССР, которые оказались в составе Польши. С апреля по октябрь отсюда было выселено 150 тысяч украинцев из двух сотен тысяч, которые еще остались после предыдущих переселений в Союз.

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      Как проходила операция "Висла"?

      Украинский давали 2 часа на сборы. Вещей разрешили брать не более 25 килограммов на семью. Некоторым удавалось взять с собой скот, что их и спасло. Украинцам после депортации обещали равноценное возмещение имущества на новой территории, однако этого не случилось.

      Затем украинцев везли в товарных вагонах. Долго и неизвестно куда для них.

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      Украинцам давали 2 часа на сборы перед депортацией / Фото prolviv.com

      Тех, кого заподозрили в сотрудничестве с УПА, расстреливали без суда. Для гражданских украинцев Минобороны устроило концлагерь в Явожно. Много украинцев погибли от нечеловеческих условий во время выселения.

      Многие села во время "зачистки" сожгли. На их месте – сейчас пустота. А вместо разрушенных церквей выросли леса.

      "Добровольное переселение" с "равноценным возмещением имущества" обернулось колхозным рабством, голодом и нищетой, годами унижений и лишений без права возвращения на родные земли,
      – рассказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

      Смотрите видео о депортации 700 тысяч украинцев:

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      Какие мероприятия запланированы в Украине к 75-летию с начала депортации украинцев?

      • 9 сентября – открытие выставки "Изгнание" в Киеве,
      • круглый стол "Восстановление национальной памяти о преступлении тотального выселения украинский-автохтонов с исторических земель",
      • митинг-реквием и молебен возле Памятного Креста жертвам Голодомора и политических репрессий в Украине,
      • памятная академия при участии представителей государственной власти, духовенства, СМИ, делегаций обществ депортированных украинский,
      • драма-концерт "Изгнанные из рая" Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

      Как проходила операция "Висла": смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Вятрович Новости Польши СССР История
      Источник: 24 канал
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