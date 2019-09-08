75 годовщина начала операции "Висла": что известно о депортации украинцев

75 лет назад началась операция под кодовым названием "Висла" – принудительная депортация украинцев с их этнических территорий. В результате операции своих домов лишились 700 тысяч украинцев.

8 сентября этого года Украина впервые на государственном уровне отмечает годовщину депортации. В прошлом году Верховная Рада установила второе воскресенье сентября Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах.

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Что такое операция "Висла" и кто ее провел?

Это этническая чистка, проведенная по решению партийного и государственного руководства СССР, Польской республики и ЧСР. Так, 9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением". Выгоняли украинцев из Польши, а поляков – из Украины.

Официальным поводом для проведения операции стало убийство заместителя министра обороны Польши, в котором обвинили УПА. Ответственность же положили на всех украинцев, которые жили в Польше.



Украинцев вывозили в товарных вагонах / Фото ukrainianpeople.us

Операция заключалась в принудительной, с использованием войск, депортации украинцев с их этнических территорий – Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины.

Быстрыми темпами переселить украинцев и смешанные семьи на возвращенные территории (прежде северную Пруссию), не образуя компактных групп и не ближе, чем 100 километров от границы,

– говорилось в постановлении Политбюро ЦК ПРП.

"Возвращенные земли" – это территории, которые отошли Польше после войны от Германии. Именно сюда решили депортировать украинцев с Закерзонья. Так называли небольшую полоску этнических украинских земель, после присоединения Западной Украины к СССР, которые оказались в составе Польши. С апреля по октябрь отсюда было выселено 150 тысяч украинцев из двух сотен тысяч, которые еще остались после предыдущих переселений в Союз.

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Как проходила операция "Висла"?

Украинский давали 2 часа на сборы. Вещей разрешили брать не более 25 килограммов на семью. Некоторым удавалось взять с собой скот, что их и спасло. Украинцам после депортации обещали равноценное возмещение имущества на новой территории, однако этого не случилось.

Затем украинцев везли в товарных вагонах. Долго и неизвестно куда для них.



Украинцам давали 2 часа на сборы перед депортацией / Фото prolviv.com

Тех, кого заподозрили в сотрудничестве с УПА, расстреливали без суда. Для гражданских украинцев Минобороны устроило концлагерь в Явожно. Много украинцев погибли от нечеловеческих условий во время выселения.

Многие села во время "зачистки" сожгли. На их месте – сейчас пустота. А вместо разрушенных церквей выросли леса.

"Добровольное переселение" с "равноценным возмещением имущества" обернулось колхозным рабством, голодом и нищетой, годами унижений и лишений без права возвращения на родные земли,

– рассказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Смотрите видео о депортации 700 тысяч украинцев:

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Какие мероприятия запланированы в Украине к 75-летию с начала депортации украинцев?

9 сентября – открытие выставки "Изгнание" в Киеве,

круглый стол "Восстановление национальной памяти о преступлении тотального выселения украинский-автохтонов с исторических земель",

митинг-реквием и молебен возле Памятного Креста жертвам Голодомора и политических репрессий в Украине,

памятная академия при участии представителей государственной власти, духовенства, СМИ, делегаций обществ депортированных украинский,

драма-концерт "Изгнанные из рая" Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

Как проходила операция "Висла": смотрите видео