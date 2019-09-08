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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      75-і роковини початку депортації українців з Польщі: що відомо про сумну подію

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      Кадри операції "Вісла"
      Кадри операції "Вісла" / antisovetsky.blogspot.com

      75 років тому розпочалась примусова депортація українців з їхніх етнічних територій. Внаслідок етнічних чисток своїх домівок позбулися 700 тисяч осіб. Продовженням депортації українців, яка розпочалась ще у завершальні роки Другої світової, стала акція "Вісла", проведена у 1947 році польським та радянським комуністичними режимами.

      8 вересня цього року Україна вперше на державному рівні вшановує роковини депортації. Торік Верховна Рада встановила другу неділю вересня Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

      Дізнайтеся, як українці змінювали хід європейської історії

      Що таке операція "Вісла" і хто її провів?

      Це етнічна чистка, проведена за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, Польської республіки та ЧСР. Цій операції передували заходи, які проводились на територіях Західної України комуністичними режимами СРСР та Польщі. Так, 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про "взаємний обмін населенням". Виганяли українців з Польщі, а поляків – з України. Попри заяви, буцімто переїзд здійснюватиметься добровільно, комуністичні режими СРСР та Польської Народної Республіки масово використовували репресивні методи. Виселення перетворилося на примусову депортацію.

      Ключовим етапом в процесі етнічних чисток стала операція "Вісла", яка тривала з квітня по липень 1947 року. Офіційним приводом для проведення операції стало вбивство заступника міністра оборони Польщі, в якому звинуватили УПА. Відповідальність же поклали на усіх українців, які мешкали в Польщі.

      операція вісла фото
      Українців вивозили у товарних вагонах / Фото ukrainianpeople.us

      Операція полягала у примусовій, з використанням військ, депортації українців з їхніх етнічних територій – Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини.

      Швидкими темпами переселити українців і змішані родини на повернені території (передусім північну Пруссію), не утворюючи компактних груп і не ближче, ніж 100 кілометрів від кордону,
      – мовилося у постанові Політбюро ЦК ПРП.

      "Повернені землі" – це території, які відійшли Польщі після війни від Німеччини. Саме сюди вирішили депортувати українців із Закерзоння. Так називали невеличку смужку етнічних українських земель, які після приєднання Західної України до СРСР, опинились у складі Польщі. З квітня до жовтня звідси було виселено 150 тисяч українців із двох сотень тисяч, які ще залишились після попередніх переселень до Союзу.

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      Як проходила операція "Вісла"?

      Українцям давали 2 години на збори. Речей дозволили брати не більше 25 кілограмів на сім'ю. Декому вдавалося взяти з собою худобу, що їх і врятувало. Українцям після депортації обіцяли рівноцінне відшкодування майна на новій територій, проте цього не відбувалося.

      Потім українців везли у товарних вагонах. Довго і невідомо для них, куди.

      операція Вісла що це таке фото
      Українцям давали 2 години на збори перед депортацією / Фото prolviv.com

      Тих, кого запідозрили у співпраці з УПА, розстрілювали без слідства. Для цивільних українців Міноборони влаштувало концтабір в Явожно. Чимало українців загинули від нелюдських умов під час виселення.

      Багато сіл під час "зачистки" спалили. На їхньому місці – нині пустка. А замість зруйнованих церков виросли ліси.

      "Добровільне переселення" з "рівноцінним відшкодуванням майна" обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі,
      – розповів голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

      Дивіться відео про депортацію 700 тисяч українців:

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      Які заходи відбудуться в Україні до 75-річчя від початку депортації українців?

      • 9 вересня – відкриття виставки "Вигнання" у Києві,
      • круглий стіл "Відновлення національної пам’яті про злочин тотального виселення українців–автохтонів з історичних земель",
      • мітинг-реквієм та молебень біля Пам’ятного Хреста жертвам Голодомору та політичних репресій в Україні,
      • пам’ятна академія за участю представників державної влади, духовенства, ЗМІ, делегацій товариств депортованих українців,
      • драма-концерт "Вигнані з Раю" Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.

      Як проходила операція "Вісла": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини Польщі Історія СРСР Володимир В'ятрович
      Джерело: 24 канал
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