Обстрел Сумщины и последствия ракетного удара по Одессе: основное за 76 день войны

Уже 76 дней украинские защитники и защитницы дают отпор российским агрессорам. Каждый день приближает нас к победе.

Наша борьба идет на всех фронтах. Больше о ключевых событиях вторника, 10 мая, читайте в материале 24 канала.

Кстати В Минобороны рассказали об основных сражениях на Востоке и Юге

05:54 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что на "Азовстали" остаются еще около 100 гражданских лиц. Всего в Мариуполе около 100 тысяч человек.

05:13 США могут увеличить помощь Украине по ленд-лизу почти до 39,8 миллиарда долларов. СМИ пишут, что демократы намерены голосовать за такое решение. Если дополнительные деньги будут выделены, то по 3,4 миллиарда долларов направят на военную помощь и гуманитарные вопросы.

04:49 Япония ввела санкции против 141 россиянина. В частности, против 8 российских олигархов и чиновников, входящих в близкое окружение Путина, а также против 133 марионеточных "политиков" на Донбассе.

04:42 По информации СМИ, российские войска и офицеры отказываются выполнять приказы о наступлении на Донбасс. У оккупантов проблемы не только с логистикой, но и с моральным духом.

03:31 В Госдепе США считают, что Россия хочет провести фиктивные "референдумы", чтобы аннексировать Донецкую и Луганскую области. Так, оккупанты могут повторить сценарий 2014 года.

02:19 Вечером 9 мая обстреляли Сумскую область. Атакам подверглись Новослободская и Ворожбянская общины. Потерь нет, а информацию о разрушении инфраструктуры еще выясняют.

01:54 Стало известно, что оккупанты 9 мая выпустили по Одессе 7 ракет. Попали в торговый центр и склад готовой продукции. Один человек погиб, 5 – получили ранения, их отвезли в больницу.

Ночью пожарные занимались ликвидацией пожара.