79% европейцев поддерживают жесткие санкции против России
12 марта 2022 , 20:39Читати новину українською
79% опрошенных европейцев в опросе заявили, что поддерживают санкции против России. В частности, речь идет об ограничениях, которые ввели из-за того, что Россия начала войну против Украины.
Соответствующий опрос обнародовал Французский институт общественного мнения (IFOP). Заведение опросило ориентировочно 55% жителей Евросоюза.
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Большинство европейцев поддерживают санкции против России
79% опрошенных поддерживают жесткие санкции против России. 57% полностью поддерживают,
– говорится в сообщении.
Также 22% заявили, что, скорее, поддерживают санкции.
Кроме того, 67% поддерживают предоставление Украине вооружения.
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