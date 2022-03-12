79% европейцев поддерживают жесткие санкции против России

12 марта 2022 , 20:39
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Источник:

Французский институт общественного мнения (IFOP)

79% опрошенных европейцев в опросе заявили, что поддерживают санкции против России. В частности, речь идет об ограничениях, которые ввели из-за того, что Россия начала войну против Украины.

Соответствующий опрос обнародовал Французский институт общественного мнения (IFOP). Заведение опросило ориентировочно 55% жителей Евросоюза.

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Большинство европейцев поддерживают санкции против России

79% опрошенных поддерживают жесткие санкции против России. 57% полностью поддерживают,
– говорится в сообщении.

Также 22% заявили, что, скорее, поддерживают санкции.

Кроме того, 67% поддерживают предоставление Украине вооружения.

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Автор: Діана Квасневська